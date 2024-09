Os ataques cibernéticos estão mais difundidos, inovadores e mais rápidos do que nunca. Para combatê-los, você precisa de um parceiro colaborativo que possa atuar como uma extensão da sua equipe para maximizar a produtividade e, ao mesmo tempo, proteger seus investimentos existentes. Podemos ajudar sua organização a reduzir o risco cibernético com uma solução de ameaça global, completa e independente de fornecedor que pode gerenciar qualquer alerta a qualquer momento e fornecer a visibilidade e a integração que você tem procurado para otimizar seu programa de segurança.



Muitas organizações têm poucos recursos e muitas ferramentas diferentes que oferecem grandes volumes de informações. Isso impossibilita que suas equipes gastem tempo de trabalho importante e leva a custos mais altos, ineficiências, fadiga de alertas e uma grave falta de visibilidade sobre possíveis vulnerabilidades.



Os serviços de detecção e resposta a ameaças (TDR) da IBM, incluindo os serviços de detecção e resposta gerenciada (MDR), ajudam sua organização a proteger os investimentos existentes e aprimorá-los com IA, praticar segurança proativa para fortalecer as defesas, melhorar continuamente as operações de segurança e proteger a nuvem híbrida.