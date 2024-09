Pense globalmente, proteja localmente



Padronizar e centralizar a política de segurança em 40 países não é uma tarefa simples, como reconhece Oh. "No início, contei à minha equipe que eles estavam prestes a experimentar a aventura de uma vida", relembra ele. " "Raramente temos oportunidades transformacionais para impactar formas globais de trabalho, mas eu sabia que, com o apoio certo, poderíamos tornar essa aventura muito mais previsível. E encontramos esse suporte com a IBM.”

Como primeiro passo, uma equipe remota do IBM Security X-Force avaliou e identificou áreas onde a visibilidade poderia ser melhorada dentro dos processos estabelecidos do NDI. Em seguida, o pessoal de segurança do cliente coordenado com uma equipe de consultoria local da IBM Security X-Force para realizar uma análise de maturidade mais detalhada da rede global do grupo. Além disso, com essas informações, a equipe reuniu recomendações conjuntas que ajudariam a fortalecer ainda mais os sistemas de segurança e promover a governança global que se alinha às melhores práticas aceitas pelo setor.

Como parte desse esforço, a equipe da DDI e da IBM identificou e mapeou as funções e responsabilidades apropriadas da equipe da Doosan que trabalha na infraestrutura de segurança. Da mesma forma, a equipe conjunta se envolveu no planejamento de capacidade para essa nova postura de segurança e, ao mesmo tempo, identificou opções adicionais de runbook de resposta a incidentes e casos de uso que ajudariam a reforçar os esforços de proteção.

A equipe conjunta da DDI e da IBM também determinou que o Grupo Doosan seria melhor atendido pela consolidação de seus centros regionais de operações de segurança (SOCs) em um SOC unificado e global. Com uma estratégia de supervisão mais integrada e padronizada, o grupo poderia estabelecer métricas de desempenho comuns e coordenar mais facilmente entre locais e regiões geográficas.

Confiante nesta avaliação, o DDI avançou com as melhorias de segurança recomendadas. O novo SOC global, supervisionado por uma equipe do IBM Security X-Force, oferece monitoramento e proteção ininterruptos sob um modelo de "seguir o sol". Durante cada período de 24 horas, a responsabilidade de segurança da infraestrutura global do Doosan gira em três locais da IBM, alinhando o suporte de detecção e resposta gerenciada (MDR) com a região mais ativa a qualquer momento durante o dia.

Além disso, a solução SOC global fornece à DDI acesso contínuo a especialistas do setor IBM e suporte de consultoria de segurança, bem como a mais recente inteligência global sobre ameaças. Ao tirar proveito desse conjunto de conhecimento atualizado regularmente, a DDI e o Grupo Doosan podem ficar mais protegidos contra os vetores de ameaças mais recentes, incluindo aqueles especificamente direcionados ao setor de manufatura.

Para controlar as operações do SOC global, a DDI trabalhou com a IBM para atualizar sua infraestrutura de segurança central. A equipe impulsionou os esforços proativos de gerenciamento de incidentes e eventos de segurança (SIEM) da empresa, implantando o Cybereason EDR para supervisionar a detecção e resposta de endpoint (EDR).O software EDR pode identificar, reagir e remediar rapidamente possíveis ameaças. E a IBM também integrou a tecnologia IBM Security QRadar SOAR, fornecida pela IBM Cloud Pak for Security, aproveitando a plataforma aberta com a solução Cybereason EDR para fornecer automação baseada em IA que otimiza ainda mais as respostas a ameaças.

"Colocamos em camadas o recurso SOAR para que pudéssemos resolver detecções de ameaças falsas sem ocupar o precioso tempo de nossos funcionários", explica Oh. "Ele se harmoniza com nosso SOC global, então agora podemos nos concentrar no que é relevante. E se o sistema realmente encontrar um problema legítimo, podemos agir com agilidade e convicção.""

Para impulsionar o crescimento contínuo, a maturidade e o cenário em constante mudança, a Doosan aproveita os contratos de consultoria do IBM X-Force para otimizar continuamente a estratégia de segurança, a governança, as métricas e o modelo operacional. “Nossa postura de segurança mudou”, acrescenta Oh. “Nossa capacidade de analisar e reagir a uma ameaça potencial mudou. Nossa cultura mudou. E nossa prontidão para a transformação digital mudou com a equipe global da DDI e da IBM.”