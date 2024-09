As redes são a base do mundo conectado de hoje, o que as torna o principal alvo de invasores cibernéticos que procuram causar disrupção e uma fonte valiosa de dados para detecção e análise de ameaças.



O IBM QRadar Network Detection and Response (NDR) ajuda suas equipes de segurança analisando a atividade das redes em tempo real. Ele combina profundidade e amplitude de visibilidade com dados e análise de dados de alta qualidade para proporcionar insights e respostas praticáveis.