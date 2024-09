À medida que o custo de uma violação de dados aumenta e os ataques cibernéticos tornam-se cada vez mais sofisticados, o papel dos analistas do centro de operações de segurança (SOC) é mais crítico do que nunca. O IBM QRadar SIEM é mais do que uma ferramenta: é um companheiro de equipe para analistas do SOC, com IA avançada, inteligência de ameaças avançada e acesso ao conteúdo de detecção mais recente.

O IBM QRadar SIEM usa várias camadas de IA e automação para aprimorar o enriquecimento de alertas, a priorização de ameaças e a correlação de incidentes, apresentando alertas relacionados de forma coesa em um dashboard unificado, reduzindo ruídos e economizando tempo. O QRadar SIEM ajuda a maximizar a produtividade de sua equipe de segurança ao fornecer uma experiência unificada em todas as ferramentas do SOC, com recursos integrados e avançados de IA e automação.