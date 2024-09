O IBM® QRadar® Suite é uma solução modernizada de detecção e resposta a ameaças cibernéticas, projetada para unificar a experiência do analista de segurança da informação e acelerar sua velocidade durante todo o ciclo de vida de incidentes.

O portfólio é integrado com inteligência artificial (IA) e automação de classificação corporativa para aumentar drasticamente a produtividade dos analistas, ajudando equipes de segurança da informação que possuem recursos limitados a trabalhar de forma mais eficaz nas principais tecnologias. Ele oferece produtos integrados para segurança de endpoint (EDR, MDR), gerenciamento de log, SIEM e SOAR, tudo com uma interface unificada com o usuário, insights compartilhados e fluxos de trabalho conectados.