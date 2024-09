IBM QRadar EDR

Interface do QRadar EDR

Cyber Assistant Um sistema de gerenciamento de alertas impulsionado por IA ajuda a aliviar a carga de trabalho dos analistas lidando com alertas de forma autônoma, reduzindo em uma média de 90% o número de falsos positivos. Aprende com as decisões dos analistas e retém o capital intelectual e os comportamentos aprendidos para apresentar recomendações e acelerar a resposta.

Estratégias de detecção personalizadas Com a geração de scripts do Detection Strategy (DeStra), os usuários podem criar estratégias de detecção personalizadas, além de modelos pré-configurados, para atender a requisitos de conformidade ou específicos da empresa sem a necessidade de reinicializar o endpoint.

Prevenção contra ransomware Os ataques de ransomware não param de crescer e essa tendência continuará em frequência e complexidade. Os métodos antivírus não são mais suficientes. O QRadar EDR pode ajudar a organização a detectar e interromper ransomware quase em tempo real.