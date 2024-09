“A maior integração entre as equipes de segurança do Belfius e da IBM, combinada com os componentes adicionais de IA da plataforma IBM, fornece ao Belfius maior visibilidade e controle sobre nossa postura de risco e segurança”, diz Karine Goris, Diretora de Segurança do Belfius.

O Belfius também pode fortalecer os relatórios de conformidade. Na verdade, um novo regulamento da União Europeia, a Lei de Resiliência Operacional Digital (DORA) (link externo a ibm.com), e a Diretiva NIS2 de 2023 da UE (link externo a de ibm.com) sobre cibersegurança, estão criando novos requisitos significativos de relatórios para instituições financeiras. Ao obter maior visibilidade de suas principais plataformas de TI e de suas soluções de segurança por meio do envolvimento direto com a IBM, o Belfius pode acessar mais facilmente as informações que precisa apresentar aos reguladores.