A X-Force pode ajudá-lo a criar e gerenciar um programa de segurança integrado para proteger sua organização contra ameaças globais. Com um profundo entendimento de como os agentes de ameaças pensam, planejam e atacam, nossa equipe sabe prevenir, detectar, reagir e fazer a recuperação de incidentes. Assim você pode focar nas prioridades do seu negócio. Os serviços ofensivos e defensivos do X-Force são fundamentados em pesquisa de ameaças, inteligência e serviços de remediação.

A equipe é composta por hackers, respondentes, pesquisadores e analistas, sendo que muitos desses profissionais são reconhecidos mundialmente como líderes de ideias na área de segurança. Como a X-Force opera em 170 países, a equipe estará ao seu lado quando e onde você precisar.

A X-Force pode trazer tranquilidade para sua equipe de segurança porque estamos nas trincheiras prevenindo, respondendo e contendo violações quando elas acontecem, para você resistir a ataques cibernéticos e prosseguir com os negócios.