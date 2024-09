Nas instalações do IBM Cyber Range, a IBM Consulting mantém instalações do X-Force Cyber Range em Cambridge, Massachusetts, Washington DC, Ottawa, Canadá (em parceria com a University of Ottawa) e Bangalore, Índia. Cada instalação oferece um ambiente imersivo e estimulante para as organizações experimentarem cenários de resposta cibernética reais, em um centro de operações de segurança (SOC) em escala completa com base em um modelo de equipe de fusão.