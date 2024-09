Adote uma abordagem de segurança em primeiro lugar para a adoção de IA generativa

Enquanto as organizações avançam rapidamente com a IA generativa, apenas 24% das iniciativas de IA generativa estão protegidas. A falta de segurança ameaça expor dados e modelos de dados a violações, potencialmente minando os benefícios que os projetos de IA generativa pretendem entregar.

À medida que a adoção de IA generativa escala, as organizações devem considerar o framework da IBM para proteger dados, modelos e uso de IA generativa, juntamente com o estabelecimento de controles de governança de IA. O IBM® Guardium Data Protection pode estender a segurança de dados para bancos de dados vetoriais que alimentam modelos de IA. Ele pode ajudar a proteger dados sensíveis de treinamento de IA e aumentar a visibilidade em casos de uso indevido de IA ou vazamento de dados. Enquanto isso, as organizações podem inovar com segurança, adaptar-se e permanecer competitivas com a ajuda dos serviços de segurança de dados e IA da IBM.