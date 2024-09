O Guardium ajuda a identificar ameaças à segurança no nível dos dados e pode melhorar as operações de segurança com integrações às soluções do ServiceNow e SIEM, como o Splunk e o IBM Security QRadar SIEM. Ele também permite a orquestração e a resposta de segurança com o IBM Cloud Pak for Security e o IBM Security QRadar SOAR.