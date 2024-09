Os IBM Cloud® Pak fornece software impulsionado por IA projetado para acelerar a modernização de aplicações com recursos pré-integrados de dados, automação e segurança. Nosso software oferece uma experiência de plataforma de nuvem híbrida abrangente e unificada, permitindo que as equipes de negócios e TI criem e modernizem aplicações mais rápido em qualquer infraestrutura de nuvem ou TI.

Com o IBM Cloud Paks, você pode acessar o Red Hat Marketplace, um mercado de nuvem aberto (link fora do ibm.com) com um rico ecossistema de parceiros que oferecem software certificado da IBM e implementar com facilidade o software em qualquer nuvem ou infraestrutura de TI no Red Hat® OpenShift®.