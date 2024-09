Para esse fim, a ENN optou por construir sua base IBM® RPA existente, incorporando os recursos de IA da oferta IBM® Cloud Pak for Business Automation combinada com o IBM® watsonx Assistant e as soluções IBM® Watson Discovery, ambas executadas na plataforma IBM® Cloud Pak for Data. Essa única plataforma fornece à ENN uma base para soluções futuras, bem como a capacidade de consolidar, operacionalizar e governar dados de todas as suas operações, reduzindo custos e eliminando silos de dados.

A escolha foi bem fundamentada: o software IBM® watsonx Assistant foi nomeado líder em computação de conversação pela empresa de análise Forrester em 2018, e a solução IBM® Watson Discovery ganhou "Melhor inovação em processamento de linguagem natural (NLP)" nos prêmios de IA empresarial Alconics em 2019. Além disso, o IBM® Cloud Pak for Automation oferece a conveniência de tecnologias de automação pré-integradas e ferramentas de baixo código, para que os clientes possam projetar, construir e executar aplicativos e serviços automatizados de forma rápida e em escala.

Com a tecnologia da IBM® Watson como o "cérebro" da IA, os assistentes virtuais atualizados da ENN interagir com os usuários para entender suas intenções e, em seguida, passar essas informações para a "mão na massa" da automação da IBM® RPA para executar ações apropriadas.

O uso desses assistentes virtuais inteligentes agora abrange funções de autoatendimento de funcionários e clientes. O assistente de IA de serviços de desktop de TI lançado no início da pandemia continua a aplicar as soluções IBM® watsonx Assistant e IBM® RPA para consultar e auxiliar os funcionários com suas solicitações de TI.

Para questões relacionadas a finanças, um assistente de IA, também construído na tecnologia IBM® watsonx Assistant, suporta conversas e interações complexas de vários ciclos entre diversas equipes internas de negócios e finanças e o Centro de Compartilhamento Financeiro, encurtando os ciclos de comunicação e concedendo acesso a dados financeiros com base na autorização e na necessidade de negócios.

Assistentes de IA focados no cliente fornecem serviços de negócios e TI aos clientes. Os clientes podem responder às suas perguntas, como o status de um pagamento de conta, de forma rápida e fácil, melhorando a experiência do cliente e reduzindo os custos operacionais.

Um assistente de IA para funcionários entrega aos 50 mil funcionários da ENN o acesso a informações armazenadas em centenas de sistemas de negócios. Os funcionários podem obter atualizações de status sobre processos internos, como relatórios de despesas, sem precisar fazer login em sistemas internos individuais ou realizar consultas manuais. Usando a solução IBM® Watson Discovery, o assistente virtual pode pesquisar de forma inteligente bancos de dados corporativos e de conhecimento para ajudar a equipe de atendimento ao cliente a responder a perguntas complexas de clientes.

E um assistente "especialista", também desenvolvido com a tecnologia IBM® Watson Discovery, analisa grandes volumes de dados não estruturados e estruturados — como os encontrados em manuais de fabricação, arquivos de desenvolvimento e guias internos do usuário — para fornecer aos funcionários acesso fácil a informações anteriormente indisponíveis ou acessíveis apenas por meio de treinamento ou pesquisas que consomem muito tempo.