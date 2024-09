E se você pudesse descobrir insights ocultos mais profundos nos documentos dos seus negócios com menos esforço e em uma fração do tempo?



Com o IBM Watson® Discovery, você pode aumentar a produtividade dos trabalhadores do conhecimento automatizando a descoberta de informações e insights com processamento e entendimento avançados de linguagem natural. Isso significa ter resultados de negócios mais rápidos, clientes satisfeitos e funcionários mais felizes.



Oferecemos uma IA de linguagem natural de classificação verdadeiramente corporativa, confiável, escalável e fácil de usar, desenvolvida com modelos de PLN customizados e modelos de linguagem de grande escala (LLMs) da IBM Research.