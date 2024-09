Soluções de inteligência artificial (IA)

A IBM pode ajudar você a começar hoje mesmo e aplicar vários tipos de IA aos principais casos de uso mais benéficos para sua empresa. Do processamento de linguagem natural (NLP) à IA generativa, passando por algoritmos de aprendizado de máquina e deep learning, os recursos de IA da IBM podem ajudar a:

Alcançar uma automação de alto desempenho para tarefas tediosas

Otimizar os processos de negócios

Agilizar os fluxos de trabalho e o gerenciamento da ciência de dados

Descobrir insights quase em tempo real

Facilitar a melhoria da tomada de decisões

Dimensionar a IA e acelerar o time to value com nossos consultores e engenheiros especializados e as tecnologias de IA certas. Criar vantagem competitiva em áreas como atendimento ao cliente, RH e operações de TI em todos os setores, incluindo serviços financeiros, saúde, governo e muito mais.