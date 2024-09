As organizações estão investindo na modernização dos seus portfólios de aplicativos. Isso significa otimizar os modelos operacionais de seus negócios com nuvem híbrida e IA para impulsionar a eficiência de custos, aumentar a produtividade e criar oportunidades de inovação. Os serviços de modernização de aplicativos da IBM Consulting, desenvolvidos com o IBM Consulting Cloud Accelerator, oferecem qualificações, métodos e ferramentas que ajudam a determinar a estratégia certa com base em seu portfólio para modernizar e conteinerizar aplicativos legados e acelerar o tempo de maturação de ambientes de nuvem híbrida.