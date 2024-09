Produtos watsonx Code Assistant

watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed Com o IBM watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed, desenvolvedores de todos os níveis de habilidade podem escrever Ansible Playbooks usando recomendações geradas por IA. Criada com o objetivo de acelerar a automação de TI, essa solução fornecerá recomendações de conteúdo que seguem as melhores práticas. O produto pode gerar conteúdo sintaticamente correto e contextualmente relevante usando solicitações de linguagem natural escritas em texto simples em inglês. Confira o watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed