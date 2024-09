O IBM Consulting Cloud Accelerator é uma plataforma integrada com IA generativa projetada especificamente para ajudar as empresas a acelerar a adoção da nuvem com resultados consistentes e previsíveis, para poderem navegar com segurança. Ele é compatível com uma ampla variedade de aplicações e áreas de implementação (landing zone), viabilizando a modernização tanto da nuvem híbrida quanto nativa da plataforma, além de integrar e orquestrar uma ampla variedade de ferramentas de migração entre ativos e produtos da IBM, ferramentas de código aberto e de terceiros.

As equipes da IBM Consulting usam o Accelerator para entregar jornadas de nuvem híbrida e IA com etapas específicas de execução e transformação, que levam uma carga de trabalho da implementação de origem até um estado final implementada com a nuvem transformada. A plataforma oferece flexibilidade para escolher o que e quando migrar, com base nos imperativos de sua empresa. Viabiliza a consistência e oferece um processo de modernização acelerado de ponta a ponta, da descoberta rápida à solução e à entrega de baixa intervenção.