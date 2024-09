No cenário digital da atualidade, as empresas estão sofrendo pressão para se transformarem e continuarem à frente da concorrência. No entanto, muitas iniciativas de transformação digital estão ficando aquém do esperado, com retornos decepcionantes sobre o investimento. Um estudo realizado pela HFS Research revela que apenas 25% das empresas relataram que tiveram um ROI forte nos resultados dos negócios com suas ações para a transformação para a nuvem. Há variadas razões para essa falta de progresso. Adoção lenta, casos de uso não realizados e expansão descontrolada da nuvem são apenas alguns dos desafios que impedem as empresas de avançar. Além disso, a crescente complexidade do dimensionamento da plataforma, da capacitação, da cibersegurança e dos volumes de dados está exacerbando o problema.

Para superar esses obstáculos e liberar todo o potencial da transformação digital, é necessário empregar uma abordagem deliberada e estratégica. É aqui que entra o híbrido por projeto. Nosso framework foi projetado para ajudar as organizações a conseguirem realizar a migração, a modernização e a inovação aceleradas e de baixo risco, além de gerar valor, produtividade e redução de custos para os negócios. Concentrando-se nos resultados de negócios e aproveitando o poder da IA, as empresas podem ampliar o retorno sobre os investimentos na nuvem híbrida e acelerar o crescimento dos negócios. Nossa abordagem enfatiza a importância da estratégia intencional da nuvem híbrida, do framework codificado e da inovação por meio de híbridos e IA. Com o híbrido por projeto, você pode recalibrar sua estratégia de transformação e liberar os retornos desejados de seus investimentos na nuvem híbrida.

Há cinco prioridades principais de programas de sucesso que respaldam o híbrido por projeto: