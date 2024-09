Em 2015, o The Co-operative Bank enfrentou exatamente essa situação.O banco havia crescido como parte do The Co-op Group, uma família com diversos negócios e interesses em varejo, seguros e outros mercados.A estratégia do grupo de compartilhar aplicativos, repositórios de informações e gerenciamento de tecnologia fez com que os sistemas de TI do banco ficassem fortemente integrados ao restante da rede do grupo.

Uma vez que o banco se tornou uma entidade separada do The Co-op Group, essa estratégia mudou.O banco precisava reduzir sua dependência dos serviços de TI do grupo e assumir o controle de seus próprios sistemas de TI.Um programa de transformação de grande porte foi necessário para efetuar essa separação de forma eficaz.

O banco reconheceu que o nível de escrutínio regulatório sobre o programa seria extremamente alto, após recentes problemas de TI que tiveram uma ampla repercussão no setor bancário do Reino Unido.Como resultado, todos os aspectos do planejamento, preparação e execução precisariam ser gerenciados de forma eficaz para mitigar os riscos.

A equipe de TI do The Co-operative Bank conhecia seus próprios aplicativos e infraestrutura, mas sua experiência era principalmente operacional.Ao desenvolver, manter e documentar seus sistemas, eles se concentraram em garantir que esses sistemas lidariam com as imensas pressões das operações bancárias do dia a dia.

O programa de transformação trouxe um desafio adicional.Separar os sistemas e redes do banco da infraestrutura do restante do Grupo Co-op significava migrá-los para um ambiente completamente novo: novos data centers, novos servidores, nova rede e um novo modelo operacional. O escopo dessas mudanças aumentou o risco de comportamentos indefinidos e efeitos imprevisíveis. Com os dados financeiros de centenas de milhares de clientes em jogo, o banco não podia deixar nada ao acaso.

"Embora o projeto de separação de TI fosse vital para o futuro do banco, nossa responsabilidade com nossos clientes vem sempre em primeiro lugar", explica Chris Davis, Diretor de Operações do Co-operative Bank."Tínhamos que estar completamente confiantes de que poderíamos realizar essa transformação sem impacto na experiência do cliente. É por isso que escolhemos a parceria com a IBM: eles eram a única organização com conhecimento suficiente em projetos de migração bancária em larga escala para nos dar tal certeza."