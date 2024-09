Até 2033, o PIB global terá crescido 7%¹ ou US$ 7 trilhões com o impacto da IA generativa nas empresas e na sociedade. Metade desse crescimento virá da economia na produtividade, a outra metade do aumento da demanda do consumidor como resultado dos aprimoramentos nos produtos possibilitados pela IA.

No entanto, em um mundo onde 70% dos esforços de transformação digital falham², como as empresas vão garantir que extrairão valor real da IA e que não cederão terreno para os concorrentes?