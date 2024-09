A ideia de criar uma entidade centralizada para governar a criação de recursos digitais, uma espécie de "fábrica" de desenvolvimento que abrangesse marketing e TI, não era nova. No entanto, só foi no final de 2020 que a necessidade de transformar o processo atingiu um ponto de inflexão, e os stakeholders tomaram medidas e enviaram pedidos de propostas (RFPs) para um pequeno grupo de fornecedores.

Em sua resposta, uma equipe do IBM iX, o braço de design de experiência da IBM Consulting™, fez da metodologia IBM Garage™ o núcleo de sua proposta de vendas. Para Davide Ferraris, líder de design de experiência do IBM iX e figura-chave da equipe, o ajuste entre os elementos da metodologia Garage e a “fábrica digital” que Campari estava tentando construir para facilitar sua transformação de marketing era nada menos que notável. "Conseguimos mapear cada uma das diferentes correntes de trabalho, desde a definição do escopo até a cocriação e o teste de ideias, diretamente no framework de desenvolvimento do Garage", diz Ferraris. “Isso mostrou que, com a metodologia IBM Garage, já tínhamos o plano para o que a Campari estava tentando alcançar.”

Hoje, essa visão foi concretizada e é chamada de Fábrica Digital Campari. Mais do que uma plataforma para criar novos recursos digitais, a Fábrica Digital, na verdade, constitui um novo modelo operacional que simplifica e acelera o processo, ao mesmo tempo que cria um novo framework de governança para manter a qualidade uniformemente alta. Além de desenvolver e implementar todos os aspectos do novo programa, uma equipe diversificada de cinco países da IBM Consulting também está administrando sua operação diária em colaboração perfeita com os principais stakeholders da Campari em TI e marketing.

Por design, todos os fundamentos técnicos da solução apoiam a visão de eficiência e flexibilidade da Campari. Executado na Microsoft Azure Cloud Platform, ele usa o Microsoft Azure Red Hat OpenShift (ARO) para gerenciar centralmente todos os sites específicos da marca Campari. Devido à sua arquitetura de microsserviços, a plataforma possibilitou à IBM projetar uma abordagem de "blocos de construção" para criar novos recursos, de modo que possam ser projetadas e desenvolvidas uma vez e compartilhadas entre todas as marcas. Da mesma forma, a decisão de usar contêineres para consolidar várias plataformas de gerenciamento de conteúdo em um único framework baseado no WordPress, uma tecnologia de código aberto, aprimora ainda mais a capacidade da Campari de promover tanto a simplicidade quanto a qualidade.

No panorama geral, a implementação desses recursos fundamentais foi uma parte essencial do programa. Mas para Barnes, a essência verdadeiramente transformadora do modelo operacional da Fábrica Digital é o framework de processo altamente estruturado e ágil, construído sobre a metodologia IBM Garage, que sustenta a operação contínua da fábrica. "Ao vincular uma série de fluxos de trabalho especializados e focados em tarefas, criamos essencialmente um poderoso mecanismo de entrega", diz ele. "É um meio altamente eficiente de orquestrar nossos stakeholders internos e agências externas, e uma maneira de trazer os web designs de todas as nossas marcas para o século 21."