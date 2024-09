Enquanto os designers ainda estavam finalizando o plano da solução, a equipe técnica começou a desenvolver a plataforma COVAX porque não havia tempo para esperar. Um desafio de implementar uma plataforma nacional de vacinação durante uma pandemia foi que a situação — e, portanto, as prioridades de implementação da equipe — mudaria conforme a equipe receberia orientações atualizadas do governo irlandês, da European Medicines Agency (EMA) e do National Immunisation Advisory Committee (NIAC). Portanto, a equipe de desenvolvimento seguiu um processo extremamente responsivo para desenvolver, testar e iterar a solução rapidamente.

Membros da equipe de IBM, da Salesforce e do HSE aderiram a cerimônias ágeis, incluindo reuniões rápidas diárias, retrospectivas, aprofundamentos, análises de liderança e reuniões de governança para manter o projeto em andamento de forma rápida e colaborativa. Os desenvolvedores criaram a plataforma COVAX central na Salesforce Health Cloud. O sistema também usa o Salesforce Marketing Cloud para comunicações, o Salesforce Experience Cloud para o portal público, o Salesforce Lightning Scheduler para agendamento de compromissos, o suporte técnico do Salesforce Service Cloud para o HSE e a plataforma de aprendizagem myTrailhead do Salesforce para treinamento de funcionários e a MuleSoft Anypoint Platform para integração com sistemas do HSE, profissionais de medicina e farmácias. O Salesforce Shield oferece segurança de plataforma adicional e trilhas de auditoria.

“Apesar de sermos virtuais, éramos uma equipe em uma grande sala pensando e construindo juntos”, diz Michael McKillen, líder de entrega da IBM. “Em todos os momentos, a mão esquerda sabia o que a mão direita estava fazendo. Havia bastante união e todos os envolvidos estavam ansiosos para ajudar umas às outras, porque todos os diferentes elementos precisavam se unir para criar um programa bem-sucedido”.