Hoje, o sucesso dos negócios depende de ficar à frente da dinâmica do mercado, ser ágil o suficiente para resistir às condições macroeconômicas e manter a promessa de proporcionar experiências de alta qualidade para seus clientes, parceiros e funcionários. A diferença na capacidade de cumprir essa promessa é o poder da IBM e do Salesforce.



A IBM é mais do que um parceiro de implementação do Salesforce. Juntos, trabalhamos com você para cocriar, reimaginar e projetar soluções Salesforce em toda a sua empresa como parte de sua transformação digital. A liderança da IBM em IA e automação, combinada com nossa experiência no setor e abordagem de design centrada no cliente, oferece um roteiro que proporciona experiências inovadoras em todos os setores.

Nós capacitamos você a buscar oportunidades de crescimento, alcançar retorno sobre investimentos e objetivos de negócios, e chegar ao cerne do valor do próximo nível a partir do Salesforce.