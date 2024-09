O design thinking não é suficiente: o caso do business design As empresas que usam o design de negócios estão mais bem preparadas para gerenciar as demandas do mercado. Experiência de comércio omnicanal Entenda melhor os benefícios e custos com a ajuda do The Total Economic Impact™ da Forrester do Digital Commerce Services da IBM® iX Cinco pilares da personalização Surpreenda seus clientes e mantenha sua competitividade personalizando cada ponto de contato em toda a experiência do cliente (CX).