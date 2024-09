O Red Hat Enterprise Linux e o OpenShift em nossas ofertas do IBM® Cloud Catalog são cobertos por um contrato de suporte premium do IBM Cloud e Red Hat. Os clientes do IBM Cloud podem entrar em contato com o Suporte Avançado ao Cliente do IBM Cloud para obter ajuda na solução de problemas relacionados ao Red Hat Enterprise Linux ou OpenShift nas ofertas do IBM Cloud. O Suporte Avançado ao Cliente do IBM Cloud facilitará a resolução junto ao suporte da Red Hat de quaisquer problemas que exijam suporte diferenciado. Clientes do IBM Cloud que usam o RHEL ou OpenShift em uma oferta do IBM Cloud não entrarão em contato diretamente com a Red Hat, a menos que tenham adquirido o RHEL ou OpenShift diretamente da Red Hat e tenham um contrato de suporte direto com ela.