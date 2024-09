Em novembro de 2021, a Rojas e a Vidaurrázaga lançaram o Projeto de Reengenharia de Processos de Comércio Estrangeiro do BBVA e testaram várias ferramentas de mineração de processos. Uma demonstração do software IBM® Process Mining convenceu-os de que encontraram a solução. Então, eles contrataram a equipe de sucesso do cliente da IBM para ajudar a implementar o software na IBM® Cloud para evitar quaisquer restrições de hardware no banco. As equipes da IBM e do BBVA também containizaram o software Process Mining na plataforma Red Hat® OpenShift®.

Como primeiro passo no projeto de reengenharia, Rojas, Vidaurrázaga e a equipe obtiveram logs de eventos do sistema de comércio externo do BBVA da equipe de TI do BBVA e alimentaram os dados na ferramenta Process Mining, gerando um mapa visual dos processos de comércio externo que mostravam cada etapa e indicaram fluxos de processos típicos e atípicos. A análise da ferramenta também forneceu estatísticas sobre o tempo e a eficiência do processo e ofereceu recomendações para melhorias. "Suspeitávamos que havia muito retrabalho, mas não sabíamos exatamente onde ou quando, ou quanto impacto estava tendo", relata Vidaurrázaga. "O Process Mining nos permite colocar dados reais em nossa percepção. Na verdade, poderíamos ver quando e onde as equipes estavam repetindo tarefas e podemos quantificar o impacto e começar a analisar as causas principais."

Eles também descobriram gargalos. Um dos principais dizia respeito a uma etapa do processo que contava com um serviço de verificação do Banco Central disponível apenas entre 8h e 17h. O BBVA mediu o impacto dessa restrição e reordenou as tarefas de processo para minimizar o número de verificações enviadas para o dia seguinte.



E eles usaram a ferramenta para alinhar melhor os processos ao comportamento da demanda. Como explica Rojas: "Vimos mais claramente que a chegada de novas operações tem uma curva de comportamento que segue o horário de trabalho das empresas clientes. Normalmente é baixa no início da manhã, sobe das 10h ao meio-dia, fica alta até às 15h e depois diminui. Isso nos ajudou a projetar uma melhor distribuição de carga de trabalho para a equipe."