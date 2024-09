Procure to pay Combata a fuga de contratos, elimine as ineficiências e maximize os descontos em dinheiro. Saiba como está o desempenho da sua empresa; otimize os gastos; e implemente a automação onde for necessário, reduzindo os erros e melhorando a produtividade. Leia o white paper sobre aquisição para pagar

Ordem para dinheiro Garanta as entregas no prazo, planeje-se com base na demanda e descubra ineficiências nos processos. Analise a jornada do cliente, destaque as interdependências dos processos e revele padrões nos termos e processos de pagamento das faturas dos fornecedores para controlar os gastos. Leia o estudo de caso de order-to-cash

Contas a pagar Identifique gargalos (ou atrasos) e comportamentos de processos que não estão em conformidade com a ajuda da checagem de conformidade e análise da causa raiz. Para garantir os pagamentos em dia e, ao mesmo tempo, diminuir os custos, identifique oportunidades de desconto nos pagamentos antecipados e na automação.

Automação inteligente Aproveite todo o potencial da automação inteligente combinando soluções complementares de IA e automação com software de mineração de processos para maximizar os benefícios das iniciativas de automação. Assista: Acelere sua jornada de RPA com o IBM Process Mining (5:29)

Integração do cliente Identifique as melhores práticas em diferentes variantes do processo de integração. Reduza o tempo geral do processo por meio de recomendações de automação acionáveis, como o processamento de formulários. Receba alertas quando as diretrizes de conformidade não forem atendidas.