Os resultados foram incríveis:

Mais de 2 mil componentes de aplicativos integrados à plataforma CIO Hybrid Cloud, a maioria aplicativos personalizados, integrações de aplicativos e componentes de dados.

55% menos horas de DevOps gastas em operações, possibilitando que as equipes de aplicativos se concentrem no valor do negócio.

90% de economia de custos para a plataforma de nuvem híbrida do CIO que hospeda cargas de trabalho em contêineres em comparação com a hospedagem legada.

As equipes de aplicações estão cumprindo os objetivos corporativos:



As alterações no aplicativo estavam levando meses, mas agora as alterações podem ser entregues diariamente. As correções de segurança são entregues rapidamente.

A segurança e a disponibilidade foram ponderadas posteriormente nas aplicações, mas agora as aplicações seguras altamente disponíveis são o padrão.

As equipes de aplicações críticas enfrentaram dificuldades com a implementação da recuperação de desastres, testes e custos associados. Agora, o suporte à recuperação de desastres está integrado aos padrões de implementação da plataforma.

O aumento da escala e dos recursos da solução de nuvem privada anterior exigiu gastos de capital e despesas operacionais difíceis de prever. A agilidade da nuvem híbrida IBM possibilitou que a plataforma fosse dimensionada de forma elástica com base na demanda. O catálogo de serviços do IBM Cloud é utilizado pela plataforma e pelos aplicativos. A nuvem oferece recursos altamente seguros com baixa sobrecarga operacional e preços baseados no consumo. Os dados e aplicativos estão localizados no local ou na nuvem, dependendo dos requisitos do negócio. A residência de dados na nuvem pode ser regional para atender aos requisitos regulamentares.

A melhoria contínua da plataforma é baseada em decisões baseadas em dados com resultados mensuráveis. Os dados em tempo real gerados pelos aplicativos são armazenados em um data warehouse e estão disponíveis para análise de plataforma e aplicativo. Com o tempo, alguns aplicativos exigirão atualizações e as métricas da plataforma informarão as alterações necessárias. Outros aplicativos chegarão ao fim da vida útil e o impacto da desativação de um aplicativo pode ser avaliado. Os proprietários de aplicativos têm visibilidade das métricas por meio de uma interface comum para raciocinar sobre o desempenho e solucionar problemas. The IBM® Cloud Pak for Data é um componente central do data warehouse.

A plataforma também pode analisar o desempenho subjacente e medir o impacto das mudanças. Os dados também são usados para relatar informações derivadas às equipes de aplicações, incluindo postura de conformidade, criticidade e atualidade do software. O IBM® Cloud Security and Compliance Center, o IBM® Cloud Log Analysis e o IBM® Cloud Activity Tracker são usados como parte da estratégia de observabilidade junto com parceiros da IBM.

A plataforma pode aplicar análise baseada em IA no data warehouse. A escala vertical dos recursos de hospedagem de aplicativos usando a solução IBM® Turbonomic está disponível para os aplicativos. O posicionamento inteligente da carga de trabalho também é possível, possibilitando que as aplicações migrem para ter custo e desempenho ideais.