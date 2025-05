À medida que as organizações avançam rumo à agilidade nativa da nuvem, um dos muitos desafios que enfrentam é ter que gerenciar ambientes díspares, com virtual machines (VMs) e contêineres.

Hoje, o IBM Cloud tem o prazer de anunciar a disponibilidade geral do Red Hat OpenShift Virtualization on Red Hat OpenShift on IBM Cloud, uma solução de virtualização baseada em um operador Kubernetes (KubeVirt) no Red Hat OpenShift. Este operador foi desenvolvido para permitir que você execute e implemente cargas de trabalho novas e existentes de virtual machines (VM) em uma única plataforma gerenciada no IBM Cloud. Ele tem como objetivo facilitar a migração de VMs, simplificar as operações, acelerar o time to value, adicionar flexibilidade e otimizar o TCO.

Com esta oferta, as organizações terão uma ampla gama de soluções para otimizar seu ambiente de virtualização na nuvem com base no que se adapta melhor às suas aplicações e cargas de trabalho:

IBM Cloud for VMware Cloud Foundation (opções gerenciadas pelo cliente e gerenciadas na nuvem como serviço)

Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud Bare Metal Server

Red Hat OpenShift on IBM Cloud

Ambientes VPC nativos da nuvem.

Para organizações, especialmente aquelas que já usam contêineres no Red Hat OpenShift e que possuem habilidades relacionadas em sua organização, o Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud fornece um caminho para otimizar seus ambientes.