A criação da mostra não foi uma tarefa simples. Ela precisaria dar a sete mil graduados a liberdade de se expressar em 290 cursos de estudo extremamente diversificados, incluindo moda, design de interiores, belas artes, arte 3D e outros. Além disso, o mostruário teria que ser fácil de usar, fácil de navegar e altamente estável. Mas a equipe da IBM estava à altura da tarefa.

Felizmente, uma das seis faculdades da UAL, a London College of Fashion, já estava trabalhando com a IBM para mostrar o trabalho dos alunos. "Estamos trabalhando com a IBM há alguns anos, primeiro com nossa Fashion Business School, depois com nosso Centro de Moda Sustentável, então sabíamos que conheciam como nosso público quer se conectar com uma experiência digital", comenta o professor Roni Brown, pró-vice-reitor e chefe da London College of Fashion.

Para estender a apresentação a todas as seis faculdades do sistema UAL, a IBM reuniu uma equipe de especialistas em nuvem e DevSecOps do IBM Global Consumer Industries Center of Competence, da IBM Engine Room e da IBM iX®, braço de design de negócios da IBM® Consulting. Com apenas três meses para reunir o projeto, a equipe da IBM decidiu ouvir os alunos, acadêmicos e parceiros do setor da UAL. Em suma, a IBM e a UAL participaram de um IBM Innovation Jam online, cinco workshops Enterprise Design Thinking® e 20 entrevistas com usuários. Houve mais de 100 partes interessadas envolvidas na concepção e no desenvolvimento da mostra.

"Uma das coisas que ficaram evidentes no início do projeto foi o apoio que a IBM estava dando ao processo de pensamento e desenvolvimento", diz Brown.

O resultado: o UAL Graduate Showcase (link fora do ibm.com), plataforma digital em camadas selecionadas e ricamente construída no Red Hat OpenShift na IBM Cloud. Ela oferece à UAL uma maneira flexível, resiliente e acessível de mostrar o trabalho dos alunos na forma digital e de maneira amplamente convincente. Os usuários podem pesquisar no site por aluno ou palavra-chave, ou podem navegar entre diversas faculdades e disciplinas para informar-se mais e observar o trabalho dos alunos.

Durante o desenvolvimento e os testes, a equipe da IBM hospedou a solução em um cluster OpenShift 4.x no IBM Cloud. Para produção, a equipe aprovisionou uma instância separada do IBM Cloud para a plataforma, adicionando dimensionamento automático de nó de cluster e dimensionamento automático de pod horizonal no OpenShift para ajudar a gerenciar cargas de trabalho flutuantes.