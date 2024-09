Enquanto isso, Franz Hochstrasser se juntou à campanha presidencial de Barack Obama em 2008 e lutou para lidar com as mudanças climáticas durante o tempo em que esteve no governo dos EUA e na Casa Branca. Ele ajudou a implementar o maior investimento em energia limpa na história dos EUA, lançou o plano de ação climática do presidente e ajudou a negociar o Acordo de Paris na Conferência de Mudanças Climáticas das Nações Unidas, COP-21. Agora, eles estão indo para Glasgow para a COP-26 levando uma nova maneira de acelerar a implementação de energia limpa e envolver mais pessoas no financiamento de soluções climáticas.

Moroney e Hochstrasser se conheceram na Universidade de Yale enquanto faziam graduação em gestão ambiental. Para ajudar as soluções verdes a escalar centenas de vezes mais rápido e dar aos indivíduos, e não apenas governos e organizações sem fins lucrativos, as melhores maneiras de se envolver com a sustentabilidade, a dupla cofundou a Raise Green (link externo ao da ibm.com), um mercado de investimento de impacto inclusivo para soluções climáticas. A empresa capacita comunidades e indivíduos a criar, financiar, construir e gerenciar os próprios projetos de energia limpa. A Raise Green combinou crowdfunding de ações com a comunidade solar para tornar o investimento em impacto acessível a todos. As comunidades de status socioeconômico mais baixas podem lucrar diretamente com um projeto de energia limpa, e os investidores podem comprar esta energia por apenas US$ 100 para começar.

Como startup de um setor regulado, a Raise Green não podia se dar ao luxo de cometer erros. Para turbinar o conceito, a empresa optou por trabalhar com a IBM por causa de reputação como parceira de tecnologia e soluções já estabelecida e confiável, com experiência em projetos de sustentabilidade, dados climáticos e no setor de energia.