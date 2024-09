Após lançar o ACCESS Sonoma com a IBM, o condado de Sonoma começou a tirar mais pessoas que estavam em situação de rua por conta da pandemia, desastres naturais, disparidades econômicas, alto custo de vida, dependência química, reincidência em vícios e problemas de saúde mental não tratados. Além disso, o condado de Sonoma conseguiu aplicar recursos com mais eficiência para ajudar mais pessoas.

Em 2019, um incêndio florestal queimou acampamentos e os moradores de rua se reuniram em uma trilha próxima a Sebastopol. A trilha Joe Rodota tornou-se o maior e mais visível acampamento de pessoas em situação de rua da história do condado de Sonoma. Com o ACCESS Sonoma o condado conseguiu resolver a crise imediatamente, e isto foi uma validação importante e visível de sua eficácia. Muitas pessoas desabrigadas receberam acesso a serviços para melhoria da saúde e do bem-estar e o aceleramento da reintrodução na comunidade.

De 2018 a 2019, a população em situação de rua no condado de Sonoma caiu 2% e outros 7% de 2019 a 2020, um declínio de 9% em dois anos. Além disso, o condado de Sonoma alcançou uma taxa de alojamento em moradias de 35% entre clientes desabrigados, uma taxa quatro vezes maior do que a média nacional dos EUA. “Abrimos vários locais de apoio para moradia permanente ou temporária”, comenta Gore. “E sustentar tudo isso é a função do programa ACCESS Sonoma em que trabalhamos com a IBM.”

Muitas pessoas em situação de rua no condado de Sonoma foram diagnosticados com doenças mentais e uma parte dessas pessoas foi encarcerada após cometer crimes não violentos. Normalmente, essas pessoas são liberadas da prisão mais cedo para receberem tratamento para a saúde mental, com o objetivo reduzir a probabilidade de reincidências.

A média nacional de reincidência no coorte de saúde mental é de 76% e o condado de Sonoma teve resultados semelhantes antes de inscrever os clientes no ACCESS Sonoma. “No coorte de saúde mental, nossa reincidência caiu para 13%”, comenta Staats. “Temos uma taxa de sucesso de 85% com o desvio da saúde mental por meio do ACCESS Sonoma devido aos amplos serviços que prestamos aos nossos clientes”.

Outro desafio recorrente é quando os desabrigados procuram tratamento para condições não emergenciais no pronto-socorro de um hospital da região. Esta opção traz altos custos para o governo do condado. Para dar aos pacientes em situação de rua tratamentos mais adequados e holísticos por meio das clínicas comunitárias e outros serviços, o hospital local os inscreveu no ACCESS Sonoma. Consequentemente, o pronto-socorro registrou uma economia de custos de 32% por conta da redução nas internações de pacientes em situação de rua.

Depois que a pandemia da COVID-19 atingiu o condado de Sonoma em 2020, a flexibilidade da plataforma de tecnologia ACCESS Sonoma foi submetida a mais um teste. O condado precisava de um aplicativo de verificação de sintomas da COVID-19 o mais rápido possível para ajudar os funcionários a determinar se estavam infectados ou se deveriam procurar atendimento médico. “A IBM nos informou que já havia uma plataforma de saúde pública funcionando em outro estado que deveríamos analisar”, diz Staats. “Começamos a trabalhar juntos imediatamente e nosso primeiro aplicativo foi disponibilizado na Apple Store em um mês”.