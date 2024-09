Anupam Joshi é professor da família Oros e chefe do departamento de Ciência da Computação e Engenharia Elétrica (CSEE) da UMBC. Durante anos, ele usou o IBM Cloud for Education para apoiar seus projetos de pesquisa.

"Por exemplo, atualmente estou fazendo um projeto com os EUA e o Japão para entender o isolamento social em populações mais velhas", diz a Dra. K. Joshi. "Este estudo se baseia em dados de áudio coletados de conversas, e as ferramentas de análise do IBM Cloud fazem um ótimo trabalho em nos dar o tom e o sentimento das conversas, preservando a privacidade."

A Dr. A. Joshi também aconselha alunos graduados que usam o IBM Cloud para projetos de pesquisa e desenvolvimento de tese. "O feedback dos meus alunos é uniformemente positivo", diz ele. "Por exemplo, quando um dos meus alunos teve um problema, o problema foi resolvido em uma hora. Os alunos de pós-graduação estão em uma linha do tempo e estão profundamente gratos por uma empresa do tamanho da IBM atender às solicitações tão rapidamente."

Com base em sua experiência de pesquisa com a IBM Cloud for Education, a Dra. K. Joshi escolheu a plataforma Education Solutions on IBM Cloud para ajudar a ensinar o curso de engenharia de computação UMBC de alto nível sobre sistemas operacionais. "Fora dos algoritmos, os sistemas operacionais são um dos cursos mais difíceis de realizar em um bom currículo de ciência da computação", diz a Dra. K. Joshi. "Para executar as tarefas exigidas por este curso, estamos fazendo a transição deste curso para o IBM Cloud para aproveitar a escalabilidade da nuvem."

Durante o curso, os alunos devem fazer alterações no Linux kernel e reiniciar o sistema operacional com seu próprio kernel. "Compilar um kernel Linux pode levar muito tempo em sua própria máquina e você precisa configurar uma "grande caixa", diz a Dra. K. Joshi. "Por causa da demanda elástica, podemos girar as máquinas virtuais na nuvem ao longo do semestre, quando os projetos vencem."

Os alunos da UMBC também terão oportunidades de trabalhar em máquinas virtuais na IBM Cloud, onde poderão experimentar, gerenciar seus trabalhos e adquirir experiência em VM em preparação para empregos em engenharia de computação.

O ensino de computadores suportado pela nuvem aborda o fato de que muitos alunos são de populações carentes e não podem comprar notebooks poderosos. "A mensagem do UMBC tem sido "excelência inclusiva". Pegamos todos os que chegam e nos esforçamos muito para dar a eles os meios para ter sucesso", diz a Dra. K. Joshi. "Em vez de os alunos terem que comprar máquinas caras e de última geração, temos os recursos no IBM Cloud para dar a eles acesso a hardware e software que eles podem não ter em suas próprias máquinas."