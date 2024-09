O IBM Cloud® Object Storage é um serviço de nuvem líder do setor, ideal para armazenar grandes volumes de dados. Ele oferece segurança de classe mundial e durabilidade dos dados com escalabilidade quase infinita, complementado com retenção de dados imutável, controles de auditoria e conformidade contínua - ideal para atender às demandas de sua empresa e requisitos regulatórios.