Os IBM Cloud Bare Metal Servers entregam desempenho dedicado, segurança e controle de instância única, com mais de dez anos de excelência no setor, destacando-se pelo tempo de atividade, confiabilidade e atendimento ao cliente. Coloque suas cargas de trabalho mais pesadas em produção com os mais recentes processadores de 4.ª geração Intel Xeon ou AMD, expanda suas aplicações de IA com GPUs da Nvidia e minimize os riscos de suas implementações empresariais com soluções SAP e VMware . Se você está passando para a nuvem ou avançando em sua trajetória, os IBM Cloud Bare Metal Servers proporcionam muitas opções de configuração, flexibilidade no faturamento e recursos de parceiros.