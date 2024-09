Economize até 50% de desconto no VMware Cloud Foundation as a Service com um contrato de 1 ou 3 anos e receba até USD 200 mil em créditos de migração de carga de trabalho da VMware. Entre em contato com seu representante da IBM ou leia mais sobre a oferta.

*Os créditos de migração são aplicáveis apenas a novos clientes de ofertas VMware Cloud Foundation (soluções VMware na IBM Cloud). Esta oferta de crédito de migração é válida até 30 de setembro de 2024.

Os créditos de migração estão disponíveis para os tipos de conta do plano econômico IBM Cloud Paygo, Subscription e Enterprise.

Consumo sob demanda para IBM Cloud for VMware Cloud Foundation (VCF) as a Service, incluindo licenças VCF integradas, com uma única virtual machine incluindo 1 vCPU, 1 GB de RAM, 20 GB de armazenamento vSAN e um servidor edge de eficiência de rede custa USD 123,32/mês em todas as regiões únicas e multizona da IBM Cloud, com exceção dos centros de dados da IBM Cloud em Dallas, Texas, que cobram USD 127,00 por mês.