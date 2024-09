Entrega unificada de serviços de ponta a ponta

BREAKTHROUGH with IBM for RISE with SAP, opção de fornecedor premium Como fornecedora premium do RISE com SAP S/4HANA Cloud Private Edition, a IBM oferece uma abordagem abrangente para empresas que migram para o SAP S/4HANA. Ao combinar a IBM Cloud com nossos serviços de consultoria, implementação, aplicações e gerenciamento técnico, simplificamos sua jornada e oferecemos responsabilidade unificada. Como resultado, você pode impulsionar mais rapidamente a inovação nos negócios com processos mais enxutos, inteligentes e escaláveis. Saiba mais Leia o resumo da solução