A LFV e a IBM cocriaram o primeiro MVP da AAP em apenas quatro meses, o que impressionou Hughes. “Ninguém acredita quando digo que fizemos isso em cerca de 17 semanas. Quero dizer, normalmente nossos tempos de desenvolvimento ficam entre dois e cinco anos.”

A profundidade, a amplitude e o ritmo do trabalho concluído são uma prova da dedicação dos membros da equipe da LFV e da IBM e da eficácia da abordagem do IBM Garage. Hughes afirma: "O IBM Garage tem sido uma rota direta e eficiente na configuração do projeto, na execução do projeto e na obtenção de acesso aos conjuntos de habilidades disponíveis na IBM." Ele estava especialmente animado com a possibilidade da metodologia de construir, testar e validar os componentes mais arriscados do aplicativo antes de passar para as próximas etapas.

Segurança será sempre a prioridade no setor da aviação. Assim, embora o desenvolvimento de conceitos inovadores, como controle autônomo de tráfego aéreo, seja empolgante para ver sobre simuladores, a implementação no mundo real levará tempo e evoluirá gradualmente. As iterações futuras do AAP levarão em conta as condições climáticas e as zonas de exclusão aérea e incorporarão IA não determinística e recursos de aprendizado de máquina. A LFV também pretende expandir do espaço aéreo sueco para outras partes da Europa, e os grupos de trabalho europeus estão ansiosos para se envolverem. O AAP continua executando simulações bem-sucedidas em aproximadamente 200% da capacidade normal.

A solução está no caminho certo para aliviar parte da carga sobre os controladores de tráfego aéreo e melhorar a eficiência em todos os espaços aéreos. Dentro de décadas, o gerenciamento automatizado do tráfego aéreo poderá ser o padrão. Ficaremos maravilhados com o quão estressante isso já foi e como a curiosidade insaciável de um engenheiro transformou um setor.

