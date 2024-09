Embora o Cloudant seja compatível com a API do Apache CouchDB, diferentemente do CouchDB, o Cloudant possui camadas adicionais de tecnologias de código aberto para recursos de pesquisa de texto completo e de indexação geoespacial. Ambos compartilham um protocolo comum de replicação, o que permite sincronizar as cópias dos seus dados do Cloudant com uma instância remota do CouchDB, ou vice-versa, com apenas um clique. Explore as diferenças.