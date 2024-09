Os principais provedores de cloud oferecem uma grande variedade de opções de DBaaS, incluindo relational database management systems (RDBMs), além de bancos de dados não relacionais ou NoSQL, como armazenamentos de documentos e colunas.

Encontrar o provedor DBaaS ideal para sua empresa envolve determinar quais tecnologias de banco de dados melhor atendam seus aplicativos e, em seguida, assegurar que seu provedor suporte essa tecnologia. A primeira metade do processo pode ser complexa, pois não existe um DBaaS que atenda todas as necessidades de todos os seus aplicativos. Será necessário fazer escolhas, e nem sempre o impacto será pequeno. Aqui estão alguns fatores específicos que deverão ser levados em consideração.

Um armazenamento de dados primário ou auxiliar seria mais adequado para os meus aplicativos?



Armazenamentos de dados primários são aqueles que oferecem modelos de dados flexíveis, incluindo bancos de dados relacionados e armazenamentos de dados baseados em documentos. Eles normalmente suportam linguagens de consulta de uso geral (como as diversas implementações de SQL) e ferramentas de modelagem de dados de uso geral. A maioria foi projetada com ênfase na manutenção da integridade de dados. Eles são flexíveis e uma opção sólida para uso com a maioria dos aplicativos. Alguns exemplos de armazenamentos de dados primários: MySQL, MongoDB e PostgreSQL.

Os armazenamentos de dados auxiliares, por outro lado, tendem a executar bem algumas tarefas específicas, mas não são ferramentas sólidas para uso geral. Embora ofereçam modelos de dados restritos ou recursos de consulta limitados, geralmente possuem o melhor desempenho da categoria em uma área específica. Exemplos deste tipo incluem Redis, etcd, Elasticsearch e JanusGraph. Se um banco de dados desse tipo se encaixa perfeitamente nos requisitos de seu aplicativo, você poderá obter excelentes resultados se utilizar um armazenamento de dados auxiliar; caso contrário, opte por um armazenamento de dados primário.

A arquitetura base do banco de dados é adequada às minhas necessidades?



É essencial selecionar um mecanismo de banco de dados que não seja apenas seja adequado aos requisitos atuais de seu aplicativo, mas que também possa atender necessidades futuras. Sistemas distribuídos são mais difíceis de construir, gerenciar e manter do que sistemas de nó único, e sua escalabilidade horizontal infinita ocorre à custa dos recursos disponíveis ou do desempenho.

O banco de dados apresentou boa execução durante testes?



Muitas vezes não é possível entender exatamente como os recursos e capacidades de um banco de dados se adequarão aos requisitos de seu aplicativo sem testá-lo na prática. Por ser tão fácil (e economicamente viável) iniciar a construção em uma oferta de DBaaS, uma parte essencial do processo de seleção deve ser a criação e exploração de um protótipo. Isto permitirá que você avalie os tempos de resposta quando seu aplicativo enviar solicitações reais para o banco de dados e observe o desempenho quando houver a combinação de operações e a quantidade de tráfego presentes em seu ambiente de produção.

O que mais o provedor de cloud pode oferecer?



Como as ofertas de DBaaS geralmente são integradas juntamente com uma plataforma cloud completa, também é importante comprar as ofertas gerais do provedor, que vão além dos recursos e funções do próprio banco de dados.

