O que é PostgreSQL?

Manter sistemas de banco de dados dinâmicos é fundamental no cenário digital de hoje, especialmente considerando a taxa em que novas tecnologias surgem. O PostgreSQL é expansível e versátil, portanto, pode rapidamente dar suporte a uma variedade de casos de uso especializados com um poderoso ecossistema de extensões, que abrange desde tipos de dados de séries temporais até análises geoespaciais.

Seu design versátil e acessível torna o PostgreSQL uma solução "tamanho único" para muitas empresas que procuram maneiras econômicas e eficientes de melhorar seus sistemas de gerenciamento de banco de dados. Desenvolvido como uma solução de banco de dados de código aberto (link externo ao site do ibm.com), O PostgreSQL é totalmente livre de restrições de licenciamento, do potencial de dependência de um fornecedor ou do risco de implantação excessiva. Desenvolvedores especialistas e empresas comerciais que entendem as limitações dos sistemas de banco de dados tradicionais suportam fortemente o PostgreSQL. Eles trabalham diligentemente para fornecer um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional testado e o melhor do mercado.

