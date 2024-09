O modelo de desenvolvimento de software livre abrange vários métodos. Um grande número de programas de software livre foram criados por programadores autônomos ou pequenas equipes de programadores. Por exemplo, Guido van Rossum disse que começou a trabalhar na popular linguagem de programação Python porque tinha tempo livre durante a semana de Natal em 1989; do mesmo modo, o servidor web Apache começou com um pequeno grupo de programadores trabalhando juntos para melhorar o software do servidor originalmente escrito por Robert McCool quando era estudante de um programa de supercomputação.

À medida que esses e outros projetos de software livre como estes amadureceram, eles envolveram muitos milhares de programadores contribuindo com inúmeras linhas de código, além disso, fizeram o teste do software, redigiram a documentação, criaram um website do projeto e muito mais.

No outro extremo do espectro, a plataforma de orquestração de contêineres Kubernetes foi iniciada pelos engenheiros do Google, como uma implementação de software livre (open source) de tecnologia originalmente criada internamente para equilibrar as cargas de trabalho dos servidores do Google. A Google trouxe o projeto para a comunidade de software livre através da criação de um novo consórcio dentro da Linux Foundation chamado Cloud Native Computing Foundation (CNCF). Desde então, milhares de desenvolvedores trabalharam no kernel em evolução, incluindo representantes das principais empresas de computador.

Ao longo do tempo, um ecossistema deve dar suporte a projetos de software livre. Serviços de hospedagem código como GitHub, Bitbucket, SourceForge e Google Code oferecem repositórios centrais, controle de versão e outras funções que possibilitam que diversos grupos de trabalho distribuído colaborem e gerenciem projetos de software livre. Somente o GitHub registrou 83 milhões de desenvolvedores e mais de 20 milhões de repositórios de projetos abertos (com cada repositório representando uma ramificação específica de um projeto de software livre).

Várias organizações sem fins lucrativos decidiram apoiar e financiar a manutenção contínua de projetos de software livre, como a Free Software Foundation e a Open Source Initiative (OSI). E há dezenas de fundações específicas de aplicativos, como a Linux Foundation, que suporta programas específicos de software livre e projetos relacionados que apoiam essas tecnologias.