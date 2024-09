Quais são os benefícios da cloud computing?

Se estiver considerando adotar tecnologias e práticas da cloud, você receberá diversas orientações sobre os benefícios que poderá desfrutar.

Infraestrutura e cargas de trabalho

Muitas empresas posicionam os baixos custos iniciais e os atributos de pay-as-you-go como uma economia de custos muito significativa. Eles abordarão o alto custo de criar e operar Data Centers e debaterão como evitar isso para economizar. Os valores podem chegar a números astronômicos, dependendo de como são calculados.

Plataformas SaaS e desenvolvidas em cloud

Um provedor SaaS pode analisar a economia do pagamento pelo acesso ao aplicativo versus a compra de software fora da prateleira. Os provedores de software incluirão esses benefícios do "atributo cloud" nas condições específicas de seu software. Recentemente, houveram mais discussões em relação à economia que as plataformas de cloud podem oferecer aos desenvolvedores.

Velocidade e produtividade

Quanto vale para o seu negócio se você puder ter um novo aplicativo funcionando em 30 horas em vez de seis a nove meses? Da mesma forma, a "produtividade do pessoal" genérica não faz justiça às capacidades que os dashboards, estatísticas em tempo real e análises ativas podem trazer para reduzir a carga administrativa. Quanto custa uma "hora/pessoa" para sua empresa?

Exposição de risco

Gosto de pensar nisto de forma simples. Qual será o impacto se você estiver errado?

É mais arriscado comprar todos os hardwares e softwares para criar 128 virtual machines, ou alugá-los por hora?





Se não tiver a certeza de que o seu aplicativo será amplamente adotado, você esboçaria um plano de 12 meses, construiria o ambiente, escreveria e testaria o código e iria liberá-lo?





É melhor provar o valor usando serviços sem custo ou quase sem custo por algumas semanas?

Quando o impacto negativo de tentar coisas novas for baixo, significando que o risco é baixo, você tentará muitas outras coisas. Quanto mais você tenta, mais sucesso você tem.

Se você me perguntasse como se beneficiar da adoção dos serviços em cloud, minha primeira questão seria: "Quais serviços? Cada usuário e cada organização vai obter um conjunto diferente de benefícios. A coisa mais importante que posso sugerir é pensar em todo o espectro. Avalie o potencial de economia, mas pense também nos benefícios: maior produtividade, maior velocidade e menor risco.

Como o grande jogador de hóquei Wayne Gretzky observou, você perderá 100% dos lances que não tentar. Qual é o benefício de assumir um risco?