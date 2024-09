APIs simplificam e aceleram o desenvolvimento de aplicativos e software, permitindo que os desenvolvedores integrem dados, serviços e recursos de outros aplicativos, em vez de desenvolvê-los do zero. As APIs também oferecem aos proprietários de aplicativos uma maneira simples e segura de disponibilizar os dados e as funções dos aplicativos para os departamentos da organização. Os proprietários de aplicativos também podem compartilhar ou comercializar dados e funções para parceiros de negócios ou terceiros.

As APIs permitem o compartilhamento apenas das informações necessárias, mantendo ocultos outros detalhes internos do sistema, o que auxilia na segurança do sistema. Os servidores ou dispositivos não precisam expor totalmente os dados: as APIs permitem o compartilhamento de pequenos pacotes de dados, relevantes para a solicitação específica.

A documentação da API é como um manual de instruções técnicas que fornece detalhes sobre uma API e informações para desenvolvedores sobre como trabalhar com uma API e seus serviços. Uma documentação bem projetada promove uma melhor experiência de API para os usuários e geralmente contribui para APIs mais bem-sucedidas.