Faça com que cada mensagem conte Conecte aplicativos e microsserviços em data centers privados, ambientes híbridos ou multicloud. Aproveite ao máximo seus dados críticos para obter insights quase em tempo real. Apenas o IBM MQ protege sua empresa contra dados incorretos e erros de aplicativos, garantindo a entrega de mensagens exatamente uma vez. Veja o que há de novo no MQ e baixe a liberação mais recente Saiba mais Básico para o desenvolvedor Todos os downloads que desenvolvedores precisam para começar com IBM MQ Saiba mais Fale com um especialista e configure o IBM MQ de acordo com as necessidades da sua empresa

Milhares de empresas em todo o mundo dependem do IBM MQ 90% 90% dos 100 maiores empresas da Forbes Global 2000 de 2022 Veja a lista 70% 70% das 10 maiores empresas de saúde da Forbes Global 2000 de 2022 Veja a lista 80% 80% das 10 maiores empresas de petróleo e gás da Forbes Global 2000 de 2022 Veja a lista 60% 60% dos 10 maiores empresas de mídia da Forbes Global 2000 de 2022 Veja a lista

Benefícios Isole sua empresa dos riscos Diferentemente de seus concorrentes, o IBM MQ perderá uma mensagem nem entregará uma mensagem mais de uma vez. Sistema de mensagens simples com vários estilos Conecte diversos sistemas com compatibilidade com enfileiramento de mensagens, eventos ou PubSub e realização de transações. Suporte técnico 24x7x365 Uma equipe dedicada do IBM MQ está disponível para ajudá-lo, juntamente com uma grande comunidade de usuários. Sistema de mensagens líder de mercado, em qualquer lugar Obtenha a mesma solução de sistema de mensagens comprovada, repleta de segurança e de alto desempenho, como e onde quer que você a implemente. Sistema de mensagens nativo da nuvem “sempre ativo” Infraestrutura mínima e pequena área de cobertura tornam o MQ perfeito para implementações nativas de cloud altamente disponíveis. Conectividade segura em toda a empresa Mantenha os dados seguros com comunicações protegidas por TLS, gerenciamento de acesso por identidade, segurança em nível de mensagem e muito mais.

Recursos de conectividade Opções de implementação flexíveis Implementem em nuvem pública ou privada em máquinas virtuais ou contêineres no Docker, Kubernetes/CRI-O ou Red Hat® OpenShift®. Clusters uniformes Balanceamento automatizado e inteligente de carga de trabalho para que você possa projetar aplicativos para escala. Alta disponibilidade, projetado para ser fácil Mantenha seus negócios funcionando com alta disponibilidade, simples de configurar e que oferece tempos de recuperação rápidos. Uma maneira de liberar o valor dos dados existentes Aproveite dados de missão crítica em circulação pela empresa para impulsionar análises de dados e IA. Segurança por projeto Proteja os dados contra ameaças com gerenciamento de acesso de usuários, comunicações protegidas por TLS e muito mais. Liberdade para desenvolver Ampla compatibilidade com linguagem de programação, API e protocolo de sistema de mensagens (incluindo AMQP), além de ferramentas simples de gerenciamento.

Conecte, proteja e simplifique Conectividade universal simples Implemente gerenciadores de filas com rapidez e facilidade. Conecte seus aplicativos para transferência confiável de dados em toda a empresa. Vistas de 360° de suas propriedades Visualize e gerencie todos os seus gerenciadores de filas a partir de um único console da web do IBM MQ, não importando onde os gerenciadores estejam implementados. Gerenciamento simples Administre e monitore o MQ da maneira mais adequada às suas qualificações.Use APIs de REST, o console da web, a interface da linha de comandos (CLI) e muito mais. Proteja os dados de negócios Mantenha os dados seguros com mecanismos de segurança rigorosos, incluindo gerenciamento de acesso, certificados TLS e opções de auditoria. Preços para todos os orçamentos Utilize seu plano Lite gratuito pelo tempo que desejar e faça upgrade a qualquer momento para o modelo de implementação mais adequado às suas necessidades.

As instituições financeiras usam muito o MQ, pois ele é muito bom no que faz. Paul Hatcher Head of Enterprise Messaging The Bank of New York Mellon Leia o estudo de caso

Estudos de caso Revendedor de alimentos Um varejista de alimentos transfere sem esforço 50 milhões de mensagens por todo o país todos os dias. The Professional Provident Society O cliente registrou uma redução de 80% nas ações corretivas como resultado das auditorias, e 90% do código do sistema foi eliminado com o IBM MQ Advanced.