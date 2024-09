Um ano de suporte está incluído no custo do IBM MQ com sua compra original.Você pode migrar para a versão mais recente se continuar pagando os encargos de assinatura.Se você parar de pagar sua assinatura, não poderá fazer upgrade para a versão mais recente sem pagar uma taxa de reativação.O fim do suporte para uma versão normalmente é anunciado com dois anos de antecedência, dando a você tempo para planejar quaisquer migrações necessárias.Você pode negociar uma extensão para isso, mas é aconselhável fazer upgrade para as funções e correções mais recentes.

Você pode escolher a opção de CD, mas terá um período de suporte mais curto porque receberá novas liberações assim que estiverem disponíveis.