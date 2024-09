Reduza os custos e simplifique suas instalações As soluções IBM MQ são usadas por milhares de empresas do mundo todo para garantir que seus dados de negócios estejam protegidos e cheguem de forma confiável ao lugar certo e na hora certa. O MQ Appliance é uma excelente escolha para quem está tentando simplificar a manutenção e reduzir os custos. Conheça o M2003 A mais recente versão do IBM MQ Appliance já está disponível, apoiando o crescimento dos negócios com disponibilidade e integridade de dados e com simplicidade inerente. Leia o anúncio

Veja o infográfico Sua empresa está protegida contra interrupções e perda de dados? Leia a postagem do blog Faça download da planilha de dados

Benefícios Configuração simples O firmware do IBM MQ é pré-instalado em hardware dedicado e seguro para que suas equipes possam começar a trabalhar imediatamente. Desempenho máximo Gerencie até mesmo as cargas de trabalho de alto volume mais exigentes utilizando mais potência de processador, armazenamento mais rápido e capacidade de rede ampliada. Resiliência dos negócios Crie com facilidade uma arquitetura altamente disponível e resiliente para permitir o acesso contínuo aos dados de mensagens em caso de interrupções. Custos reduzidos Gaste menos dinheiro com hardware e manutenção, simplificando suas instalações e eliminando o tempo gasto com instalação, aplicação de patches e manutenção de ambientes complexos de vários stacks. Insights de dados sem interrupções Aproveite os dados de missão crítica à medida que eles fluem pela sua empresa através de filas de streaming para potencializar as análises de dados e a IA, sem dificuldades. Proteção contra ameaças Criptografe dados de negócios altamente confidenciais e valiosos em todos os estágios da sua jornada, sem precisar escrever códigos complexos nem modificar aplicativos.

Recursos do IBM MQ Sistema robusto de mensagens Conecte diversos sistemas com compatibilidade com enfileiramento de mensagens, eventos ou PubSub e realização de transações. Entrega garantida Diferentemente de seus concorrentes, o IBM MQ nunca perderá uma mensagem nem entregará uma mensagem mais de uma vez. Sistema de mensagens líder de mercado, em qualquer lugar Tenha a mesma solução de sistema de mensagens comprovada, repleta de segurança e de alto desempenho, como e onde quer que você a implemente. Operações resilientes Balanceamento automatizado e inteligente de carga de trabalho para que você possa projetar aplicativos para escala. Liberdade para desenvolver Ampla compatibilidade com linguagem de programação, API e protocolo de sistema de mensagens (incluindo AMQP) e ferramentas simples de gerenciamento. Suporte técnico 24x7x365 Uma equipe dedicada do IBM MQ está disponível para ajudá-lo, juntamente com uma grande comunidade de usuários.

Especificações RAM 256 GB de RAM, DIMMs DDR4 de 16 x 16 GB Portas Ethernet Portas de 1 GbE: 8

Portas de 10 GbE: 4

Portas de 40 GbE: 4

Portas de 100 GbE: 2

Portas Ethernet de gerenciamento de 1 GbE: 2 (uma com suporte a IPMI) Processadores e discos 2 processadores Intel Xeon Gold 6326 com 16 núcleos. 2,9 GHz QXS7, com Hyperthreading ativado

4 unidades de armazenamento NVMe SSD de 3,2 TB sob RAID espelhado controlado por hardware

Estudos de caso Revendedor de alimentos Um varejista de alimentos transfere sem esforço 50 milhões de mensagens por todo o país todos os dias. The Professional Provident Society O cliente registrou uma redução de 80% nas ações corretivas como resultado das auditorias, e 90% do código do sistema foi eliminado com o IBM MQ Advanced.

As instituições financeiras usam muito o MQ, pois ele é muito bom no que faz. Paul Hatcher Head of Enterprise Messaging The Bank of New York Mellon Leia o estudo de caso