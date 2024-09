A sessão normalmente se concentra na criação de um fluxo de integração automatizado. Uma demonstração típica abrange o seguinte:



- Começaremos com um tour pelo App Connect e alguns de seus recursos, como a visualização Designer Dashboard; a opção "Fluxo gerado por IA", para novos fluxos de integração; a página Catálogo, com os conectores pré-construídos que funcionam imediatamente. Você também terá uma visão de onde ir para conectores adicionais da comunidade; o Connector Development Kit; a página Modelos; e os logs onde todos os fluxos de informações sobre eventos são registrados.

- Em seguida, criaremos um fluxo automatizado. Por exemplo, podemos criar um fluxo que verifique se há novos leads no Salesforce todos os dias em um horário predefinido e criar uma tarefa no Asana e, em seguida, notificar a respectiva equipe no Slack. Vamos explicar como criar o fluxo de exemplo e discutir como esse fluxo pode ser adaptado para executar várias tarefas e se adaptar às suas necessidades exclusivas.

- Por fim, implementaremos e testaremos o fluxo criado.