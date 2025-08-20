O que é desenvolvimento de software?

O desenvolvimento de software se refere a um conjunto de atividades de ciências da computação dedicadas ao processo de criação, design, implementação e suporte de software.

O software em si é o conjunto de instruções ou programas que dizem a um computador o que fazer. Ele é independente do hardware e torna os computadores programáveis. Há três tipos básicos:

Software de sistema, para fornecer funções essenciais, como sistemas operacionais, gerenciamento de discos, utilitários, gerenciamento de hardware e outras necessidades operacionais.

Software de programação, para fornecer aos programadores ferramentas como editores de texto, compiladores, vinculadores, depuradores e outras ferramentas para criar código.

Software de aplicações (aplicações ou aplicativos), para ajudar os usuários a realizar tarefas. Pacotes de produtividade do Office, software de gerenciamento de dados, players de mídia e programas de segurança são exemplos. Aplicações também se referem a aplicativos móveis e da web, como os usados para fazer compras na Amazon.com, socializar no Facebook ou postar fotos no Instagram.1

Um quarto tipo possível é o software incorporado. O software de sistemas incorporados é usado para controlar máquinas e dispositivos que normalmente não são considerados computadores: redes de telecomunicações, carros, robôs industriais e muito mais. Esses dispositivos e seus softwares podem ser conectados como parte da internet das coisas (IoT).

Como funciona o desenvolvimento de software?

 

O desenvolvimento de software é conduzido principalmente por programadores, engenheiros de software e desenvolvedores de software. Essas funções interagem e se sobrepõem, e a dinâmica entre elas varia muito entre os departamentos de desenvolvimento e as comunidades.

Os programadores, ou codificadores, escrevem código fonte para programar computadores para tarefas específicas, como mesclar bancos de dados, processar pedidos online, rotear comunicações, realizar pesquisas ou exibir textos e gráficos. Normalmente, os programadores interpretam instruções de desenvolvedores e engenheiros de software e usam linguagens de programação, como C++ ou Java, para executá-las.

Os engenheiros de software aplicam princípios de engenharia para criar software e sistemas para resolver problemas. Eles usam a linguagem de modelagem e outras ferramentas para criar soluções que podem ser aplicadas a problemas de forma geral, em vez de apenas resolver para um caso ou cliente específico.

As soluções de engenharia de software seguem o método científico e devem funcionar no mundo real, como no caso de pontes ou elevadores. A responsabilidade deles aumentou à medida que os produtos se tornaram cada vez mais inteligentes com a adição de microprocessadores, sensores e software.

Além de mais produtos dependerem de software para diferenciação no mercado, o desenvolvimento de software deve ser coordenado com o trabalho de desenvolvimento mecânico e elétrico do produto.

Os desenvolvedores de software têm uma função menos formal do que os engenheiros e podem estar intimamente envolvidos em áreas específicas do projeto, incluindo a criação de códigos. Ao mesmo tempo, eles conduzem o ciclo de vida geral de desenvolvimento de software, incluindo o trabalho com equipes funcionais para transformar requisitos em recursos, gerenciar equipes e processos de desenvolvimento e realizar testes e manutenção de software.2

O trabalho de desenvolvimento de software não se limita aos codificadores ou às equipes de desenvolvimento. Profissionais como cientistas, fabricantes de dispositivos e criadores de hardware também desenvolvem códigos de software, mesmo que não sejam primariamente desenvolvedores de software.

Também não se limitam aos setores tradicionais de tecnologia da informação, como empresas de software ou semicondutores. Na verdade, de acordo com o Brookings Institute (link fora de ibm.com), essas empresas representam menos da metade das empresas que realizam desenvolvimento de software.

Desenvolvimento de software personalizado

 

Uma distinção importante é o desenvolvimento de software personalizado, ao contrário do desenvolvimento de software comercial.

O desenvolvimento de software personalizado é o processo de projetar, criar, implementar e manter o software para um conjunto específico de usuários, funções ou organizações.

Por outro lado, o software comercial pronto para uso (COTS) é projetado para um amplo conjunto de requisitos, o que permite que seja empacotado, comercializado e distribuído.
Etapas no processo de desenvolvimento de software

Normalmente, o desenvolvimento de software envolve as seguintes etapas:

  • Seleção de uma metodologia para estabelecer um framework no qual as etapas de desenvolvimento de software são aplicadas. Ela descreve um processo de trabalho geral, ou roteiro, para o projeto. As metodologias podem incluir desenvolvimento ágil, DevOps, Rapid Application Development (RAD), Scaled Agile Framework (SAFe), Waterfall e outras.
  • Coleta de requisitos para entender e documentar o que é exigido pelos usuários e outros stakeholders.
  • Escolha ou criação de uma arquitetura como a estrutura subjacente na qual o software operará.
  • Desenvolvimento de um designem torno de soluções para os problemas apresentados pelos requisitos, frequentemente envolvendo modelos de processos e storyboards.
  • Criação de um modelo com uma ferramenta de modelagem que usa uma linguagem de modelagem, como SysML ou UML, para realizar a validação inicial, a prototipagem e a simulação do design.
  • Construção de código na linguagem de programação apropriada. Envolve revisão por pares e a equipe para eliminar problemas antecipadamente e produzir software de qualidade mais rapidamente.
  • Testes com cenários planejados como parte do design e da codificação do software — e realização de testes de desempenho para simular testes de carga na aplicação.
  • Gerenciamento da configuração e de defeitos, para entender todos os artefatos de software (requisitos, design, código, teste) e criar versões distintas do software. Estabelece prioridades de garantia de qualidade e critérios de liberação para lidar com defeitos e rastreá-los.
  • Implementação do software para uso e resposta e resolução dos problemas do usuário.
  • Migração dos dados para o software novo ou atualizado a partir de aplicações ou fontes de dados existentes, se necessário.
  • Gerenciamento e medição do projeto, para manter a qualidade e a entrega ao longo do ciclo de vida da aplicação e para avaliar o processo de desenvolvimento com modelos como o Capability Maturity Model (CMM).

As etapas do processo de desenvolvimento de software se enquadram no gerenciamento do ciclo de vida da aplicação (ALM). A solução IBM Engineering Management é um superconjunto do ALM que permite o gerenciamento do desenvolvimento paralelo mecânico, elétrico e de software.

  • Análise e especificação de requisitos
  • Design e desenvolvimento
  • Teste
  • Implementação
  • Manutenção e suporte

As etapas do processo de desenvolvimento de software podem ser agrupadas nas fases do ciclo de vida, mas a importância do ciclo de vida é que ele se recicla para permitir o aprimoramento contínuo. Por exemplo, os problemas dos usuários que surgem na fase de manutenção e suporte podem se tornar requisitos no início do próximo ciclo.
Por que o desenvolvimento de software é importante?

O desenvolvimento de software também é importante porque é difundido. Como aponta a vice-presidente e blogueira da IBM, Dibbe Edwards: "O software surgiu como um diferencial importante em muitos produtos — de carros a máquinas de lavar e termostatos — com uma crescente internet das coisas conectando-os."

Alguns exemplos:

  • A Soul Machines (link fora de ibm.com) usa software para criar consultores online artificiais que melhoram o atendimento ao cliente e a eficiência.

    Os consultores têm rostos, expressões e vozes humanas, que reagem de forma inteligente, empática e eficiente às perguntas e necessidades dos clientes. Eles podem responder a mais de 40% das consultas dos clientes sem intervenção humana, e aprendem com suas interações para melhorar ao longo do tempo.

    Usando o IBM watsonx Assistant para incorporar recursos de inteligência artificial (IA) ao processo de desenvolvimento, a Soul Machines pode criar e implementar um consultor artificial em cerca de oito a 12 semanas.
  • "É uma corrida", diz Erik Bak-Mikkelsen. "Temos que nos manter atualizados com o que está acontecendo no mercado." Bak-Mikkelsen é chefe de operações em nuvem da car2go (link fora de ibm.com).

    Ele entende que o fornecimento de novos recursos e funções para os aplicativos de compartilhamento de corridas e para os veículos da car2go é fundamental para ficar e permanecer à frente. Para isso, a car2go migrou suas operações de desenvolvimento para uma nuvem de serviço gerenciada e adotou um modelo de desenvolvimento de DevOps.

    Os resultado são ciclos de desenvolvimento acelerados, tempo de entrada no mercado mais rápido e a capacidade de escalar para o crescimento futuro.
  • O trabalho com linhas de energia elétrica pode ser fatal. Para manter a segurança, os engenheiros definem "bloqueios" elétricos usando etiquetas físicas e cadeados para desviar a energia dos locais de trabalho.

    A empresa francesa de energia Enedis (link fora de ibm.com) trabalhou com o IBM Garage for Cloud para desenvolver um software que instrumenta esses cadeados e etiquetas e os vincula a uma rede compartilhada. As etiquetas e os cadeados detectam cada vez que são removidos da van de um engenheiro e comunicam o horário e a localização geográfica. À medida que o engenheiro instala os cadeados, suas localizações são registradas em um mapa digital.

    Todos os stakeholders compartilham uma visão do mapa para garantir a segurança, reduzir o downtime e facilitar os reparos. A abordagem de desenvolvimento colaborativo do IBM Cloud Garage permitiu que a Enedis desenvolvesse protótipos prontos para o campo em três meses.
Características principais do desenvolvimento de software eficaz

O uso do desenvolvimento de software para diferenciar marcas e obter vantagem competitiva exige proficiência nas técnicas e nas tecnologias que podem acelerar a implementação, a qualidade e a eficácia do software.

  • Inteligência artificial (IA): a IA permite que o software emule a tomada de decisões e o aprendizado humano.

    Redes neurais, aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural e recursos cognitivos proporcionam aos desenvolvedores e às empresas a oportunidade de oferecer produtos e serviços que revolucionam os mercados e se destacam da concorrência.

    O IBM Watson oferece aos desenvolvedores uma maneira de se conectar e usar serviços de inteligência artificial como parte de seus aplicativos por meio de interfaces de programação de aplicativos, ou APIs. Também é possível usar o IBM Watson para aprimorar os requisitos de seus produtos, verificando se há ambiguidade, agentes pouco claros, requisitos compostos ou negativos, unidades ou tolerâncias ausentes, requisitos incompletos e quantidades não específicas.
  • Desenvolvimento nativo da nuvem: o desenvolvimento nativo da nuvem é uma forma de criar aplicações para usar ambientes em nuvem.

    Uma aplicação nativa em nuvem consiste em componentes discretos e reutilizáveis, conhecidos como microsserviços, que são projetados para se integrar a qualquer ambiente em nuvem. Esses microsserviços funcionam como blocos de construção e, geralmente, são empacotados em contêineres. Devido a esta arquitetura, as aplicações nativas em nuvem podem usar ambientes em nuvem para melhorar o desempenho, a flexibilidade e a extensibilidade das aplicações.
  • Desenvolvimento baseado em nuvem: da mesma forma que as organizações de TI buscam a nuvem para melhorar o gerenciamento de recursos e reduzir custos, o mesmo ocorre com as organizações de desenvolvimento de software.

    Dessa forma, a nuvem pode ser usada como um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) rápido, flexível e econômico ou como uma plataforma como serviço (PaaS) para desenvolvimento. Os ambientes de desenvolvimento baseados em nuvem podem ser compatíveis com codificação, design, integração, testes e outras funções de desenvolvimento. Eles também podem oferecer acesso a APIs, microsserviços, DevOps e outras ferramentas, serviços e conhecimento especializado de desenvolvimento.
  • Blockchain: a blockchain é um ledger seguro e digitalmente vinculado que elimina o custo e a vulnerabilidade introduzidos por participantes como bancos, órgãos reguladores e outros intermediários.

    Ela está transformando as empresas ao liberar capital, acelerar processos, reduzir custos de transações e muito mais. A Blockchain representa uma enorme oportunidade para o desenvolvimento de software. Os desenvolvedores estão trabalhando com livros-razão distribuídos e tecnologia de Hyperledger de código aberto (link fora de ibm.com) para mudar a forma como as empresas operam.
  • Pouco código: a Forrester define pouco código como sendo "produtos e/ou serviços de nuvem para o desenvolvimento de aplicações que empregam técnicas visuais e declarativas em vez de programação e estão disponíveis para os clientes com baixo ou nenhum custo em dinheiro e treinamento..." 3 Resumindo, é uma prática de desenvolvimento que reduz a necessidade de codificação e permite que não codificadores ou desenvolvedores cidadãos criem ou ajudem a criar aplicações rapidamente e a um custo menor.
  • Análise de dados: a demanda anual por cientistas de dados, desenvolvedores de dados e engenheiros de dados chegará a quase 700.000 vagas até 2020.

    A demanda significa o quanto é crítico para as empresas obter insights e valor com a explosão de dados. Dessa forma, os desenvolvedores de software estão integrando recursos avançados de análise de dados a suas aplicações. Os serviços baseados em nuvem e as APIs tornam mais simples orientar a exploração de dados, automatizar a análise preditiva de dados e criar dashboards que fornecem novos insights e aprimoram a tomada de decisões.
  • Engenharia de sistemas baseada em modelos (MBSE): na MBSE, linguagens de modelagem de software são utilizadas para realizar prototipagem inicial, simulação e análise de projetos de software para validação precoce. A criação de projetos em MBSE ajuda você a analisar e elaborar os requisitos dos projetos e a migrar rapidamente do projeto para a implementação.
  • Móvel: um dos principais recursos para os desenvolvedores de software é criar aplicativos móveis com conexões profundas com dados que enriquecem e elevam a experiência do usuário. A Forrester descobriu que "a integração profunda dos dados digitais/móveis dos clientes tem um forte efeito sobre como os clientes interagem com as marcas".

 
Um rápido glossário
  • O desenvolvimento ágil divide os requisitos em funções consumíveis e fornece rapidamente essas funções por meio do desenvolvimento incremental. Um loop de feedback ajuda a encontrar e corrigir defeitos conforme as funcionalidades continuam a ser implementadas.
  • O Capability Maturity Model (CMM) avalia a proficiência dos processos de desenvolvimento de software. Ele rastreia o progresso de ações ad hoc e etapas definidas em relação a resultados medidos e processos otimizados.
  • O DevOps, uma combinação de desenvolvimento e operações, é uma abordagem ágil que reúne desenvolvimento de software e operações de TI no projeto, desenvolvimento, implementação e suporte de software.

  • O Rapid Application Development (RAD) é uma abordagem não linear que condensa o projeto e a construção do código em uma única etapa interconectada.

  • O Scaled Agile Framework (SAFe) proporciona uma maneira de dimensionar a metodologia ágil para uma equipe ou organização de desenvolvimento de software maior.

  • O Waterfall, geralmente considerado a metodologia tradicional de desenvolvimento de software, é um conjunto de etapas lineares em cascata, desde o planejamento e a coleta de requisitos até a implementação e a manutenção.
Ferramentas e soluções de desenvolvimento de software
IBM Engineering Systems Design Rhapsody

Uma solução comprovada para atividades de modelagem e projeto, que ajuda você a oferecer sistemas e software de qualidade com mais rapidez.

 Explore o IBM Engineering Systems Design Rhapsody
IBM Engineering Workflow Management

Controle avançado de versão de software e gerenciamento de espaços de trabalho, oferecendo controle de fonte distribuído e suporte a desenvolvimento paralelo para melhorar a produtividade de indivíduos e equipes ao rastrear automaticamente mudanças nos artefatos. O software permite um recurso praticamente ilimitado de suspensão e retomada para lidar com interrupções de trabalho.

 Explore o gerenciamento de fluxo de trabalho da IBM Engineering
IBM Engineering Lifecycle Optimization – Adaptadores integrados

Fornece conexões entre as ferramentas do IBM Engineering Lifecycle Management e ferramentas de terceiros, como Git, GitLib e GitHub, para gerenciar o controle de versões do software.

 Explore o IBM Engineering Lifecycle Optimization
